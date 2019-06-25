«Аптечный наркоман» со стажем. Что известно о грабителе, травившем москвичей газировкой?

Мужчина, по версии следствия, в течение нескольких месяцев предлагал прохожим в Москве напитки неизвестного состава. Газировкой «угощал» на Хохловской площади и в скверах у Чистых прудов, после чего людям становилось плохо и они теряли сознание. Злоумышленник забирал у них деньги и прочие ценности. Юрист Алексей Прянишников, представляющий интересы одной из потерпевших, заявил РИА Новости, что мужчину ранее уже задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Вскоре отравления продолжились. В пятницу, 21 июня, подозреваемый совершил последнее нападение.

Некоторые пострадавшие оказались в коме, часть из них до сих пор в реанимации. Не повезло и Людмиле Чижовой, которая в течение трех дней находилась под угрозой смерти. Девушка не могла дышать самостоятельно, поэтому ей подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Отравили ее 7 июня на Чистых прудах.

У Людмилы в тот день было много планов: встреча с компанией, клуб, съемки. Когда девушка встретилась с друзьями, к ним подошел бородатый мужчина. Людмила решила, что это знакомый одного из ее приятелей. Единственное, что затем осталось в памяти у девушки — ей предлагают газировку и она делает глоток. Далее кома, реанимация, костыли.

«Я делаю глоток и просыпаюсь в реанимации 10-го числа», — рассказала Чижова.

Потерпевшая уверена, что была отравлена не клофелином — по ее словам, таких осложнений это вещество вызвать не может.

Другую историю приводит издание The Village: Дмитрий (имя изменено) с бутылкой вина ожидал подругу на Хохловской площади, когда к нему подошел тот самый парень. Мужчина начал разговор про акции общественной организации «Лев Против», затем угостил собеседника газировкой алого цвета. Диме тотчас стало плохо. Тут появилась подруга потерпевшего и еще один человек, вероятно, сообщник предполагаемого злоумышленника. Девушку отправили в аптеку и в ее отсутствие Дмитрия ограбили.

Есть случаи не только грабежа, но и избиения. Также пострадавшие сообщали, что через некоторое время после нападения их социальные сети пытались взломать — видимо, злоумышленники пользовались случаем и крали пароли.

Подозреваемого в четырех подобных эпизодах уже задержали и доставили в отдел полиции Басманного района. Источник РИА Новости уточняет, что во время обыска у мужчины нашли пакетики с порошком. Не исключено, что именно его он и подсыпал в напитки.

По неподтвержденным данным, у подозреваемого в 2008 году в Москве был убит отец. После этого он жил с матерью. Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, мужчина — так называемый «аптечный наркоман», поэтому, вероятно, хорошо разбирается, как действуют вещества из лекарств. Он проживает в общежитии и, по всей вероятности, без работы обходится уже пять лет.

Сосед предполагаемого злоумышленника не знал о случившемся и такого не ожидал. Он рассказал, что отравлений кого-то из соседей до этого не было, а сам парень — «нормальный тихий пацан», даже домой возвращался в девять вечера.

«У нас миниобщежитие, специально для своих рабочих. <…> Он здесь проживал около года. Толком не общались, чисто: „Доброе утро, туда-сюда, как дела“».

Предполагаемый злоумышленник задержан по статье 158 УК РФ («Кража»), в дальнейшем ее могут переквалифицировать на 161 УК РФ («Грабеж»). Отдел расследования формирует список предполагаемых потерпевших и поднимает нераскрытые кражи в этом районе. По некоторым данным, подозреваемый признался в четырех нападениях, но утверждает, что не травил людей специально. Якобы он просто находил сильно пьяных горожан.

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