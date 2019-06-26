«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания. Светская львица решила «освежить» цвет волос и стала чуть светлее. В подписи к снимку Собчак поинтересовалась мнением своих подписчиков по поводу своего слегка обновленного образа.
«Покрасилась (буду врать, что выгорело на солнце). Как вам?» — спросила журналистка.
Однако вместо комплиментов, подписчики Ксении Собчак начали критиковать ее парикмахера.
«В чем гениальность? Выглядит, как работа из парикмахерской около метро», — заявил в комментариях один из пользователей.
«Это пипец. Что с вами? Почему так плохо выглядите?» — «озадачился» другой.
«Что-то вы себя изуродовали», — высказался очередной юзер.
Поклонники светской львицы, в свою очередь, заступились за нее.
«Ага, вы столько же поработайте, посмотрю на вас. Ксения еще прекрасно выглядит!» — написал пользователь.
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