«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак

, 1:27 Фото 99

Светская львица опубликовала фотографию из парикмахерской.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания. Светская львица решила «освежить» цвет волос и стала чуть светлее. В подписи к снимку Собчак поинтересовалась мнением своих подписчиков по поводу своего слегка обновленного образа.

«Покрасилась (буду врать, что выгорело на солнце). Как вам?» — спросила журналистка.

Instagram @xenia_sobchak

Однако вместо комплиментов, подписчики Ксении Собчак начали критиковать ее парикмахера.

«В чем гениальность? Выглядит, как работа из парикмахерской около метро», — заявил в комментариях один из пользователей.

«Это пипец. Что с вами? Почему так плохо выглядите?» — «озадачился» другой.

«Что-то вы себя изуродовали», — высказался очередной юзер.

Поклонники светской львицы, в свою очередь, заступились за нее.

«Ага, вы столько же поработайте, посмотрю на вас. Ксения еще прекрасно выглядит!» — написал пользователь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган помирился с новым мужчиной журналистки — Констатином Богомоловым.

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