«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания. Светская львица решила «освежить» цвет волос и стала чуть светлее. В подписи к снимку Собчак поинтересовалась мнением своих подписчиков по поводу своего слегка обновленного образа.

«Покрасилась (буду врать, что выгорело на солнце). Как вам?» — спросила журналистка.

Instagram @xenia_sobchak