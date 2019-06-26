Жена Малинина опубликовала трогательный снимок первого года замужества

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Фотографии из семейного архива почти 30 лет. Супруги живут вместе до сих пор.

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Фото, видео : Instagram @doktoremmamalinina

Эмма Малинина опубликовала в Instagram снимок, где они с мужем еще совсем молодые. На фотографии — первый год семейной жизни.

«Фото из семейного архива, 1990 год», — подписала пост супруга певца.

Instagram @doktoremmamalinina

Известный артист и его жена — пара «долгожителей» в российском шоу-бизнесе. В браке супруги провели уже 29 лет. При этом в Instagram Эмма постоянно публикует совместные фотографии с мужем, которые трогательно подписывает.

«Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга»;

«Как же я люблю!»

«Самые счастливые дни, когда мы вместе!»

Эмма вышла замуж за Александра Малинина в 1990 году. Супруга музыканта работает гинекологом и владеет сетью аптек.

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Поклонники восхищаются звездной парой в соцсетях.

«Когда двое созданы друг для друга»;

«Не ходите на ТВ и не давайте интервью. Мнения начнут меняться. А так, живите в согласии»;

«Идеальная пара»;

«Самая красивая пара! Обаяние зашкаливает! Счастья и любви вам!» — пишут фанаты.

У знаменитого певца пятеро детей: старший Никита, участвовавший «Фабрике звезд», от Инны Курочкиной, взрослая дочь Кира от певицы Ольги Зарубиной, двойняшки Фрол и Устинья от Эммы Малининой, а также сын Антон — приемный ребенок, который появился у Эммы в первом браке.

Ранее 60-летний Александр Малинин раскрыл секрет молодости.

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