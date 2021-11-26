Какие продукты содержат полезные для организма жиры

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Карина Бернтгольц
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Диетолог Елена Соломатина объяснила, что не все жирное — вредно.

Какие продукты содержат полезные для организма жиры

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие растительные и животные жиры полезны для здоровья.  По словам Соломатиной, жиры в оливковом и подсолнечном маслах насытят организм полезными веществами. Но при жарке они могут превратиться в настоящий яд. Об употреблении пальмового масла лучше забыть.

В небольшом количестве полезны и молочные жиры. Ложка сметаны или сливок не принесет вреда организму, а поможет контролировать уровень гормонов. Но злоупотреблять ими не стоит из-за холестерина.

К числу полезных жиров Елена Соломатина отнесла и подкожное сало. Диетолог рассказала, что оно снижает воспалительные процессы, небольшой кусочек особенно будет полезен в зимнее время года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кондитерские изделия и сыры могут начать маркировать по типу «светофор».

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