Кондитерские изделия и сыры могут начать маркировать по типу «светофор»

Правительство определило дату начала эксперимента по маркировке одежды. Он стартует 27 июня. На товары будет наноситься специальный QR-код. Считав который, можно установить, где изготовлена та или иная вещь.

Для участников рынка эта новость не стала неожиданной. Большая часть предприятий уже готова к эксперименту.

Ждет изменение и производителей кондитерских изделий. «Роспотребнадзор» предлагает добавить «сладкую» продукцию в список продовольственных товаров, которые подлежат маркировке по типу «светофор».

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Эта система позволяет покупателю уже по цвету этикетки определить количество сахара, жира и соли в товаре. Ведение маркировки «светофор» планируется на осень этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей.