Кремль: Встреча Путина и Трампа на G20 продлится около часа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина назначена на 28 июня и должна состояться после первого заседания G20 в японской Осаке. Российский и американский лидеры обсудят ситуацию в Иране, на Украине, в Сирии, а также поднимут вопросы стратегической стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча Путина и Трампа на G20 пройдет в специальном помещении, которое было выбрано американской стороной. Диалог президентов может продлиться около часа.

Помощник президента также сообщил, что Путин 28 июня встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На полях G20 они обсудят взаимоотношения двух стран.

Международный саммит в Осаке пройдет впервые. На мероприятие аккредитовано около семи тысяч журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участников G20 в Японии ждут удача и гармония.