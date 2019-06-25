В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет 28 и 29 июня в Осаке. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

При этом, когда именно состоится встреча американского лидера с Владимиром Путиным представитель Белого дома сообщать не стал.

Предполагается, что Дональд Трамп в рамках беседы с президентом РФ коснется вопросов по Ирану, Украине и обсудит ряд других тем.

« Президент (Трамп — Прим.ред.) ожидает встречу с президентом Путиным на G20. Это не официальный саммит, но, как ожидается, это будет разговор, который преимущественно будет посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток. Они также затронут вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений », — сказал представитель администрации США.

Он подчеркнул, что помимо общения с президентом России Трамп в ходе саммита встретится и с другими мировыми лидерами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Владимир Путин об отношениях с США.