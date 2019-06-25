В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет 28 и 29 июня в Осаке. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил
При этом, когда именно состоится встреча американского лидера с Владимиром Путиным представитель Белого дома сообщать не стал.
Предполагается, что Дональд Трамп в рамках беседы с президентом РФ коснется вопросов по Ирану, Украине и обсудит ряд других тем.
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Он подчеркнул, что помимо общения с президентом России Трамп в ходе саммита встретится и с другими мировыми лидерами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Владимир Путин об отношениях с США.