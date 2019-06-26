Фото: внучка Ротару выложила соблазнительный снимок с юга Франции

, 20:38 Фото 522

Поклонники восхитились точеной фигурой девушки в белом купальнике.

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Фото, видео : Instagram @iamsofiaeve

Внучка Ротару 18-летняя София Евдокименко отдыхает на французском курорте Теуль-Сюр-Мер. В Instagram она опубликовала атмосферное фото в белом купальнике на берегу Лигурийского моря.

«Плавание под дождем меня эмоционально и духовно зарядило», — подписала снимок девушка.

Instagram @iamsofiaeve

Поклонники Софии оценили фото в купальнике и оставили комментарии на ее странице:

«Очень красиво!»

«Моя голубая мечта»;

Однако нашлись и те, кто придрался к фигуре девушки:

«А дышать не тяжело было? Так живот втянула», — написал юзер.

Фотография в бикини не стала для поклонников неожиданностью, поскольку София часто радует откровенными снимками. 18-летняя красавица явно любит демонстрировать свою фигуру.

Instagram @iamsofiaeve

С раннего детства Софии Евдокименко была уготована необычная судьба — впервые она вышла на подиум в семь лет. С тех пор девушка регулярно ездила на показы по всему миру. Сейчас София изучает историю искусств и английскую литературу в Лондоне.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Ротару предпочитает мини-платья.

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