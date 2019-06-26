Фото: внучка Ротару выложила соблазнительный снимок с юга Франции

Внучка Ротару 18-летняя София Евдокименко отдыхает на французском курорте Теуль-Сюр-Мер. В Instagram она опубликовала атмосферное фото в белом купальнике на берегу Лигурийского моря.
«Плавание под дождем меня эмоционально и духовно зарядило», — подписала снимок девушка.
Поклонники Софии оценили фото в купальнике и оставили комментарии на ее странице:
«Очень красиво!»
«Моя голубая мечта»;
Однако нашлись и те, кто придрался к фигуре девушки:
«А дышать не тяжело было? Так живот втянула», — написал юзер.
Фотография в бикини не стала для поклонников неожиданностью, поскольку София часто радует откровенными снимками. 18-летняя красавица явно любит демонстрировать свою фигуру.
С раннего детства Софии Евдокименко была уготована необычная судьба — впервые она вышла на подиум в семь лет. С тех пор девушка регулярно ездила на показы по всему миру. Сейчас София изучает историю искусств и английскую литературу в Лондоне.
Новое фото Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Ротару предпочитает мини-платья.