Новое фото Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы

Новая фотография Анастасии Каменских в Instagram спровоцировала очередной взрыв комментариев о ее беременности. Прошлую волну намеков на ее «интересное положение» певица отбила с помощью всего лишь одного поста в соцсети — она выложила фото, где употребляет шампанское.

На профессиональном снимке, где над звездой поработали стилист и визажист, Каменских одета в обтягивающее бежевое платье, не скрывающее и сантиметра фигуры.

Комментаторы не заставили себя ждать.

«И почему я все время думаю, что Настя беременна?»

«Походу, уже беременная!»

«Настя, ты беременная?» — всполошились слушатели певицы.

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Сразу после 23 мая — дня бракосочетания Потапа и Насти Каменских — поклонники настойчиво начали задавать певице вопросы о ее беременности. Интерес фолловеров подогрел также трек исполнителя под названием «Константа». В тексте песни Потап говорит о любви к супруге и отмечает, что у них родятся «красивые, милые дети».

«Да не беременна она, это жирок», — испортил трогательный момент один из фанатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, поклонники Насти Каменских строят теории о ее возможной беременности.