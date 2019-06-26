В Мариинке объяснили отсутствие в опере «Симон Бокканегра» Пласидо Доминго

Испанский оперный певец Пласидо Доминго не выступил 25 июня в опере «Симон Бокканегра» в Мариинском театре. Художественный руководитель театра Валерий Гергиев предупредил о замене артиста перед самым началом постановки.

В пресс-службе Мариинского театра сообщили, что накануне артист участвовал во всех репетициях спектакля. А решение об отмене своего выступления Доминго принял в связи с резким ухудшением здоровья. Оперный певец частично потерял голос.

«В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей (через официальный сайт театра или вывешивание объявления за несколько минут до начала спектакля), а лично обратиться с извинениями от лица артиста к зрителям, которые пришли на спектакль», — прокомментировали ситуацию в Мариинке.

Зрители, пришедшие на спектакль именно для того, чтобы послушать знаменитого тенора, могли написать заявление о возврате билетов до окончания антракта спектакля 25 июня. Несмотря на замену артиста, спектакль «Симон Бокканегра» прошел с большим успехом и завершился овациями, на сцену вышел певец из состава оперной группы петербургского театра Роман Бурденко.

Пласидо Доминго — испанский оперный певец и дирижер. С 2009 года является директором Лос-Анджелесской оперы. Всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Сейчас Мариинский театр ведет переговоры с Пласидо Доминго о повторном выступлении в ближайшие месяцы.

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