Беременная невеста Тимати разгневала фанатов снимком с конем

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, которая сейчас находится в положении, поделилась с подписчиками в Instagram фотосессией на берегу океана. Модель предстала в длинном белом платье с запахом, которое подчеркивает округлившийся живот Анастасии. Вместе с девушкой на фото позирует конь серой расцветки.
«Нет для меня ничего более привлекательного, чем трепетное отношение человека к детям и животным», — подписала Настя фото.
Своим высказыванием Решетова разгневала некоторых подписчиков. Они обвинили девушку в лицемерии. Юзеры посчитали неправильным, что модель пишет о трепетном отношении к животным, а сама ест бургеры мужа.
«Сказала Настя поедающая животных, муж которой штапирует бургеры из трупов»
«Это так „гуманно“, разделять животных на тех, к которым хочется трепетно относиться и на тех, из кого можно делать бургер!.»
«Какое трепетное отношение? Ты жрешь мясо», — оставили комментарии возмущенные подписчики.
Новое фото Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы
Анастасия Решетова на обвинения фолловеров ничего не ответила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременную Анастасию Решетову терзают страхи в отпуске.