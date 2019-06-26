Беременная невеста Тимати разгневала фанатов снимком с конем

, 23:33 Фото 88

Подписчики обвинили модель Анастасию Решетову в лицемерии.

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Фото, видео : Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, которая сейчас находится в положении, поделилась с подписчиками в Instagram фотосессией на берегу океана. Модель предстала в длинном белом платье с запахом, которое подчеркивает округлившийся живот Анастасии. Вместе с девушкой на фото позирует конь серой расцветки.

«Нет для меня ничего более привлекательного, чем трепетное отношение человека к детям и животным», — подписала Настя фото.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Своим высказыванием Решетова разгневала некоторых подписчиков. Они обвинили девушку в лицемерии. Юзеры посчитали неправильным, что модель пишет о трепетном отношении к животным, а сама ест бургеры мужа.

«Сказала Настя поедающая животных, муж которой штапирует бургеры из трупов»

«Это так „гуманно“, разделять животных на тех, к которым хочется трепетно относиться и на тех, из кого можно делать бургер!.»

«Какое трепетное отношение? Ты жрешь мясо», — оставили комментарии возмущенные подписчики.

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Анастасия Решетова на обвинения фолловеров ничего не ответила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременную Анастасию Решетову терзают страхи в отпуске.

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