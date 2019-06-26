Беременная невеста Тимати разгневала фанатов снимком с конем

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, которая сейчас находится в положении, поделилась с подписчиками в Instagram фотосессией на берегу океана. Модель предстала в длинном белом платье с запахом, которое подчеркивает округлившийся живот Анастасии. Вместе с девушкой на фото позирует конь серой расцветки.

«Нет для меня ничего более привлекательного, чем трепетное отношение человека к детям и животным», — подписала Настя фото.

Instagram @volkonskaya.reshetova