Удар для Бузовой: супругу футболиста Тарасова заподозрили в беременности

Слухи о том, что нынешняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко беременна, стали распространяться по сети. Однако официального подтверждения этого пока нет, пишут Дни.ру.

Примерно в это же время бывшая супруга Тарасова Ольга Бузова стала публиковать в своем Instagram грустные посты, хотя совсем недавно девушка, судя по ленте в социальной сети, была в приподнятом настроении. Фанаты телеведущей сразу обратили внимание на резкую перемену в ее постах.

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Ольга Бузова тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась в 2016 году. А в конце декабря 2017-го футболист московского «Локомотива» сделал предложение модели из Ростова Анастасии Костенко. Через месяц пара сыграла свадьбу. А 10 июля 2018 года у них родилась дочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Бузовой опять «проехались» по размеру ее груди.