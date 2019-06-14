Скандальная ведущая «Дома — 2» Ольга Бузова рассчитывала на многочисленные комплименты, но получила от поклонников «ушат» едких замечаний по поводу скромного размера своего бюста.

Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Теледива разместила в Instagram видео, на котором она в бикини принимает душ на берегу моря. Девушка старается делать это эротично, однако в конце кричит, что ей холодно.

Дотошные поклонники внимательно разглядели части тела Бузовой и вновь подняли вопрос о размере ее груди.

«А сиськи от холодной воды тоже меньше становятся?» — спросил в комментариях один из подписчиков.

«Их нет. Поэтому нечему меньше становиться», — ответил ему другой.

«Вот не в обиду будет сказано, но мне кажется женщина без груди не может выглядеть сексуально», — считает третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники потеряли грудь Бузовой.