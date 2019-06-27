Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Поговорите со своими демонами, Козероги. Не бойтесь сближаться с другими людьми. Стрельцы, будьте смелыми. Чем больше вы говорите о своих чувствах с любимыми, тем больше у вас шансов быть услышанными. Скорпионы, не поддавайтесь искушению чрезмерно драматизировать проблемы.

Овен — гороскоп на сегодня, 27 июня

У каждого есть прошлое, Овен. Но вы не должны ему позволять диктовать свое будущее. У вас часто возникает желание поджечь все вокруг, разрушить мосты. Люди, которые обидели вас, не факт, что хотели это сделать. Страхи и ограничения могут одолеть всех. Ради вашего душевного и эмоционального благополучия, лучше всего смотреть на ситуацию как бы со стороны. Не дайте обидам и злости задушить вас.

Космический совет: ради вашего душевного и эмоционального благополучия, лучше всего смотреть на ситуацию как бы со стороны.

Телец — гороскоп на сегодня, 27 июня

На вашем лице как будто застыла улыбка. Но о чем вы думаете сейчас? Ваша задача сегодня — построение отношений, основанных на доверии. Снимите маску, за которую вы спрятались. Тот, кто вами действительно дорожит, любит вас за то, какой вы есть.

Космический совет: ваша задача сегодня — построение отношений, основанных на доверии.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Близнецы — гороскоп на сегодня, 27 июня

Не бойтесь сказать «пока» людям, которые вас не ценят. Близнецы, вы заслуживаете лучшего. Вас должны окружать те кто, действуют, а не ищет оправдания. Прощайтесь, не задумываясь, с людьми, которые тянут вас вниз. И не бойтесь постоять за себя.

Космический совет: вас должны окружать люди, которые действуют, а не ищут оправдания.

Рак — гороскоп на сегодня, 27 июня

Друзья или любовники из прошлого могут вновь появиться. Крайне вероятно присутствие человека, который захочет построить с вами отношения. Но, Раки, не торопитесь с решением. Прислушайтесь в своему сердцу. Будьте осторожны, так как эта встреча может стать для вас судьбоносной.

Космический совет: друзья или любовники из прошлого могут вновь появиться.

Лев — гороскоп на сегодня, 27 июня

Львы, 27 июня для вас — день любви. В отношениях с половинкой намечается романтическая фаза. Сегодня крайне благоприятное время, чтобы поговорить по душам с родителями или близкими друзьями. Существует большая вероятность, что вы будете услышанными.

Космический совет: благоприятное время, чтобы поговорить по душам с родителями или близкими друзьями.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Дева — гороскоп на сегодня, 27 июня

Для чего нужен этот этап вашей жизни: совместное создание прочного фундамента — задача, которая может быть решена только тогда, когда обе стороны будут в равной степени готовы. Для некоторых из вас, этот период может быть временем сосредоточения на своей карьере или повышении профессиональных навыков. Как же здорово, что рядом с вами есть человек, который готов всегда поддержать.

Космический совет: собрать прочную основу вместе.

Весы — гороскоп на сегодня, 27 июня

Весы, сегодня не время для новых начинаний, звезды советуют оглянуться назад. Но это не значит, что нужно зацикливаться на прошлом. Постарайтесь трансформировать негативные мысли, которые мешают вам двигаться вперед. Вы должны были получить определенный опыт, чтобы стать тем, кем вы являетесь сегодня.

Космический совет: постарайтесь трансформировать негативные мысли, которые мешают вам двигаться вперед.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 27 июня

Скорпионы, не поддавайтесь искушению чрезмерно драматизировать вашу ситуацию. Вы же не раз сталкивались с проблемами и всегда находили выход. Почему думаете, что в этот раз не получится? Лучшее, что можете сделать сейчас — взять отпуск. Время, как известно, обладает способностью залечивать все раны.

Космический совет: Лучшее, что можете сделать сейчас — взять отпуск

Стрелец — гороскоп на сегодня, 27 июня

Не дайте своим слабостям одолеть вас, Стрельцы. Будьте смелым и сделайте свой выбор. Чем больше вы говорите о своих чувствах с близким человеком, тем больше шансов быть услышанным. Взвесьте все и подумайте о последствиях своих действий, чтобы не стать причиной чужой боли.

Космический совет: чем больше вы говорите о своих чувствах с близким человеком, тем больше у шансов быть услышанным.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Козерог — гороскоп на сегодня, 27 июня

Поговорите со своими демонами, Козероги. Не бойтесь сближаться с другими людьми. Вселенная хочет, чтобы вы испытали настоящую любовь. У некоторых из вас могут быть радикальные изменения на личном фронте. Это нормально, быть уязвимым. Ваши близкие удивят вас и помогут исцелить душевные раны. Космический совет: Вселенная хочет, чтобы вы испытали настоящую любовь.

Водолей — гороскоп на сегодня, 27 июня

Любимый человек сегодня удивит вас. Будьте готовы ответить тем же. Не закрывайтесь от мира и своих близких. Звезды говорят, что день принесет удачу и в карьере, если вы будете готовы поверить в свои силы. Позвоните родителям или ближайшим родственникам, разговор по душам пойдет на пользу как им, так и вам.

Космический совет: звезды говорят, что день принесет удачу и в карьере, если вы будете готовы поверить в свои силы.

Рыбы — гороскоп сегодня, 27 июня

То, что кажется концом, является просто началом чего-то совершенно нового. Но переходный этап редко бывает легким. Ваш девиз сегодня: учитесь в меру пофигистом. Рыбы, пришло время позаботиться о самом важном человеке в своей жизни — о себе. Все остальное придет.

Космический совет: то, что кажется концом — это просто начало чего-то нового.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 24 по 30 июня.