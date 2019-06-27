Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке

Владимир Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными участниками Совета безопасности России 26 июня.

Обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке. Среди прочих вопросов обменялись мнениями по поводу двусторонних встреч в рамках этого форума.

G20 откроется в Японии уже в ближайшую пятницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина назначена на 28 июня и должна состояться после первого заседания G20 в японской Осаке. Российский и американский лидеры обсудят ситуацию в Иране, на Украине, в Сирии, а также поднимут вопросы стратегической стабильности.