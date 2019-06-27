Видео: дуэт Купера и Гаги стал самым продаваемым альбомом в мире

Уже несколько месяцев весь мир активно обсуждает возможный роман Леди Гаги и Брэдли Купера. Поводом для сплетен стали совместные съемки артистов в фильме «Звезда родилась», по времени практически совпавшие с расставанием именитого актера с российской моделью Ириной Шейк. Песня, которую Купер и Гага вместе исполнили в киноленте, стала своего рода зловещим знаком. Однако пластинка с синглом оказалась самой продаваемой в мире.

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Об успехе трека «Shallow» сообщило издание Variety — по его информации, диск с композицией возглавил мировой чарт Billboard 200. Как отмечает при этом «Экономика сегодня», альбом стал третьим платиновым в карьере Леди Гаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что одним из самых продаваемых альбомов стал и последний релиз Мадонны — пластинка «Madame X».