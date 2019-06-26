Мадонна на коленях поблагодарила Пресвятую Деву за выход нового альбома

Новый альбом Мадонны «Madame X» возглавил чарт Billboard 200 меньше чем через две недели после официального релиза. Пластинка стала девятой удостоившейся звания самой продаваемой в дискографии певицы.

Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Со дня выхода «Madame X» 14 июня уже было продано порядка 90 тысяч копий альбома. Теперь по числу ставших лидером Billboard 200 пластинок Мадонна уступает только Барбаре Стрейзанд — эта артистка является обладательницей 11 таких альбомов в своей музыкальной карьере.

Instagram @madonna

На новость об успехе релиза Мадонна отреагировала на своей странице в Instagram — звезда опубликовала снимок в одном из образов с новой пластинки, на котором она стоит на коленях перед фигуркой Пресвятой Девы, сомкнув ладони как будто для молитвы. В описании фото певица написала, что «Мадам Икс благодарна».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Лободы обвинили Мадонну в краже идеи для клипа.