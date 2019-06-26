Мадонна на коленях поблагодарила Пресвятую Деву за выход нового альбома

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Меньше чем за две недели поклонники раскупили десятки тысяч экземпляров пластинки.

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Фото, видео : Instagram @madonna

Новый альбом Мадонны «Madame X» возглавил чарт Billboard 200 меньше чем через две недели после официального релиза. Пластинка стала девятой удостоившейся звания самой продаваемой в дискографии певицы.

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Со дня выхода «Madame X» 14 июня уже было продано порядка 90 тысяч копий альбома. Теперь по числу ставших лидером Billboard 200 пластинок Мадонна уступает только Барбаре Стрейзанд — эта артистка является обладательницей 11 таких альбомов в своей музыкальной карьере.

Instagram @madonna

На новость об успехе релиза Мадонна отреагировала на своей странице в Instagram — звезда опубликовала снимок в одном из образов с новой пластинки, на котором она стоит на коленях перед фигуркой Пресвятой Девы, сомкнув ладони как будто для молитвы. В описании фото певица написала, что «Мадам Икс благодарна».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Лободы обвинили Мадонну в краже идеи для клипа.

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