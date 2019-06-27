Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с голубоглазым сыном

, 14:06 Видео 163

Поклонники утверждают, что ребенок — копия русской мамы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @enriqueiglesias

44-летний музыкант Энрике Иглесиас разместил в Instagram видео с сыном. Малыш покорил фанатов певца своими огромными голубыми глазами. Об этом сообщают Дни.ру.

Ребенок испанского музыканта и российской теннисистки Анны Курниковой на ролике внимательно наблюдает за происходящим из иллюминатора прогулочного катера. Видно, что его впечатлил пейзаж за бортом — он начал что-то лепетать на испанском. 

Поклонники Энрике Иглесиаса отметили, что у его сына невероятно яркие голубые глаза. Все комментаторы очарованы ребенком.

«Bellísimo!»

«Sweet boy!»

«Обалдеть, как на маму похож! Вообще абсолютно русский парень!» — написал еще один русскоязычный поклонник звездной пары.

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото

Роман теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса начался в далеком 2001 году. Знаменитости познакомились, когда теннисистка снималась в клипе Иглесиаса. Свои отношения звезды предпочитают не выставлять на публику. До сих пор поклонники гадают — женаты ли они официально? Зато известно, что в 2017 году Анна родила от Энрике двойняшек — Николаса и Люси.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анну Курникову подозревают в анорексии.

Читайте также

+17° Днём +15°
Ночью +10°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

14:06
Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с голубоглазым сыном
13:49
Второй взрыв прогремел в столице Туниса
13:41
Видео: четверо пострадали при взрыве в Тунисе
13:29
Самолет Air India совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе
13:27
Принятый за «воскресшего» Цапка вор задержан в Сочи
13:11
Подробности жесткой посадки Ан-24 в Бурятии и первые версии ЧП — репортаж

Сейчас читают

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото
«Россия сильно впереди»: солист Little Big удивил Собчак своей позицией
«Отвела душу»: Саша Савельева рассказала о «диете кормящей матери»

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге