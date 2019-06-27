Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с голубоглазым сыном

44-летний музыкант Энрике Иглесиас разместил в Instagram видео с сыном. Малыш покорил фанатов певца своими огромными голубыми глазами. Об этом сообщают Дни.ру.

Ребенок испанского музыканта и российской теннисистки Анны Курниковой на ролике внимательно наблюдает за происходящим из иллюминатора прогулочного катера. Видно, что его впечатлил пейзаж за бортом — он начал что-то лепетать на испанском.

Поклонники Энрике Иглесиаса отметили, что у его сына невероятно яркие голубые глаза. Все комментаторы очарованы ребенком.

«Bellísimo!»

«Sweet boy!»

«Обалдеть, как на маму похож! Вообще абсолютно русский парень!» — написал еще один русскоязычный поклонник звездной пары.

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Роман теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса начался в далеком 2001 году. Знаменитости познакомились, когда теннисистка снималась в клипе Иглесиаса. Свои отношения звезды предпочитают не выставлять на публику. До сих пор поклонники гадают — женаты ли они официально? Зато известно, что в 2017 году Анна родила от Энрике двойняшек — Николаса и Люси.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анну Курникову подозревают в анорексии.