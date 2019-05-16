Российская теннисистка и возлюбленная певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова после рождения детей ни разу не дала ни одного интервью. Но отказать российской версии издания Cosmopolitan, которому в 2019 году исполняется 25 лет, знаменитость не смогла.

«Спасибо мой любимый», — подписала Курникова фото, где изображена обложка юбилейного выпуска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 14 Май 2019 в 9:07 PDT

На следующий день Анна решила порадовать поклонников и опубликовала видео с бекстейджа съемок для журнала. На нем она позирует в красном купальнике, обдуваемая якобы морским бризом. Пост сразил подписчиков наповал, причем кого-то в положительном, а кого-то в отрицательном смысле, но все заметили самое главное — Анна сильно постройнела.

«Какой ужас. Анорексия»

«Страшненькая стала»

«Очень, очень худая»

«Накормите ее», — посыпались комментарии.

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Но в большинстве своем фолловеры пришли в восторг от ее фигуры.

«Красива каждый день! Ты прекраснее самого красивого дня»

«Горячая мама»

«Естественная красота. Ни одного из этих поддельных имплантатов или следов применения Ботокса. Всегда любил тебя, когда ты играла в теннис», — высказались другие.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 15 лет. У пары подрастают двое прекрасных малышей. Видео с ними всегда вызывает у фолловеров массовый восторг.

Ранее 5-tv.ru публиковал ролик, где сын звездной пары умилительно танцует.