«Анорексия!» — поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой

, 15:25 Видео 282

Теннисистка выложила небольшое видео, на котором она позирует для юбилейного выпуска журнала Cosmopolitan.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annakournikova

Российская теннисистка и возлюбленная певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова после рождения детей ни разу не дала ни одного интервью. Но отказать российской версии издания Cosmopolitan, которому в 2019 году исполняется 25 лет, знаменитость не смогла.

«Спасибо мой любимый», — подписала Курникова фото, где изображена обложка юбилейного выпуска.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

На следующий день Анна решила порадовать поклонников и опубликовала видео с бекстейджа съемок для журнала. На нем она позирует в красном купальнике, обдуваемая якобы морским бризом. Пост сразил подписчиков наповал, причем кого-то в положительном, а кого-то в отрицательном смысле, но все заметили самое главное — Анна сильно постройнела.

«Какой ужас. Анорексия»

«Страшненькая стала»

«Очень, очень худая»

«Накормите ее», — посыпались комментарии.

«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети

Но в большинстве своем фолловеры пришли в восторг от ее фигуры.

«Красива каждый день! Ты прекраснее самого красивого дня»

«Горячая мама»

«Естественная красота. Ни одного из этих поддельных имплантатов или следов применения Ботокса. Всегда любил тебя, когда ты играла в теннис», — высказались другие.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 15 лет. У пары подрастают двое прекрасных малышей. Видео с ними всегда вызывает у фолловеров массовый восторг.

Ранее 5-tv.ru публиковал ролик, где сын звездной пары умилительно танцует.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Последние новости

16:53
Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге
16:47
Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» сделает РФ центром античной культуры
16:40
Путин: Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена досрочно
16:32
«Наконец-то!» — Зеленский доволен решением Верховной Рады по инаугурации
16:16
Баллон с газом взорвался в институте в Москве при проведении опытов
16:14
Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни
16:04
Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института в Москве
16:04
Экс-главу компании-владельца ТРК «Зимняя вишня» обвинили в создании ОПГ
16:00
Путин оценил идею бесплатного питания для школьников
15:53
Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон
15:43
«Отец года»: В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
15:35
Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу»
15:25
«Анорексия!» — поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой
15:17
Видео: 17 очагов пожаров зафиксировано в Хабаровском крае
15:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге
14:55
Фигуристка Загитова утешила плачущую восьмилетнюю поклонницу — фото
14:43
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
14:37
«Шампунь кончился» — Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки»
14:25
Мадонну не пустили на репетицию финала «Евровидения»
14:13
Дуров объяснил, почему пользователи WhatsApp никогда не будут защищены

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама