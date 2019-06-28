Видео: Гузеева похвасталась ножками дочери в откровенном мини

, 10:59 Видео 53

Артистка приехала в гости к детям и сняла много «сторис».

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Фото, видео : Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева — актриса и телеведущая — навестила своих детей в Италии. Знаменитость сняла множество «сторис» в Instagram. Мама двоих детей — 19-летней Ольги и 28-летнего Георгия — рассказала, что наследники заказали столик для семейного ужина в дорогом изысканном ресторане.

«Что сказать? Счастлива я!» — заявила Гузеева.

Поразила поклонников Гузеева и сторис со своей дочерью — она выложила видео, где девушка стоит на фоне бутика в откровенном мини. Актрису образ Ольги абсолютно не смутил.

«Девочка моя маленькая! Тоненькие ножки, красные сапожки!» — прокомментировала худобу собственного ребенка мама.

Instagram @toons_n_spoons

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По пути к детям в Италию Лариса Гузеева возмущалась духоте в аэропорту.

«Количества народа зашкаливает. И жарко. И галдят все. В Москве-то поприличнее!» — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Ларисы Гузеевой выложила в Instagram фото в дерзком образе.

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