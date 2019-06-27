Оптовый склад площадью пять тысяч квадратных метров горит в Волгограде

В Волгограде горит оптовый строительный склад. По предварительным данным, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. По прибытии на место происшествия первыми пожарными подразделениями было установлено, что произошло горение кровли склада с керамическими изделиями.

В настоящее время угроза распространения огня на соседний склад снята, детонация не допущена. В тушении огня от МЧС задействовано 28 человек и 11 единиц техники, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрия Уланова.

В 18.59 по местному времени пожар был локализован. Угрозы распространения нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Пожарная лаборатория установит причину возгорания.

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