Как в японской Осаке готовятся к встрече мировых лидеров — репортаж

, 23:42 Эфирная новость 47

Власти Японии серьезно подошли к организации саммита и надеются, что переговоры мировых лидеров помогут решить многие наболевшие вопросы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
G20 103

Из Москвы Владимир Путин вылетает в Японию. Там, в Осаке 28 июня стартует саммит «Большой двадцатки» и у российского президента запланированы двусторонние встречи с лидерами ведущих стран, в том числе с Дональдом Трампом.

Японцы очень тщательно готовились — ведь это первый саммит G20 в их стране, однако программе «двадцатки» всерьез угрожает сильный тайфун, который зародился в Тихом океане и движется на побережье.

Подробности в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке.

Тема:
G20 103
27 июн
G20: Как в Японии готовятся к приезду мировых лидеров — репортаж
27 июн
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке
26 июн
Кремль: Встреча Путина и Трампа на G20 продлится около часа
26 июн
Участников G20 в Японии ждут удача и гармония — репортаж
24 июн
МИД Японии опроверг информацию о визите Зеленского на саммит G20
16 июн
Песков: Путин и Трамп могут встретиться накануне саммита G20 в Осаке
3 дек
В Кремле прокомментировали приветствие Путина и саудовского принца на G20
3 дек
«Дикий ангел» Наталия Орейро о новом турне, любви к России и сыне-ловеласе
2 дек
Лавров: Инцидент в Керченском проливе Путин «на пальцах» объяснил европейским лидерам
2 дек
Трамп отказался от очередного повышения тарифов на китайский импорт

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +11°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

0:40
Глава Петербурга намерен увеличить срок эксплуатации дорог до 12 лет
0:18
Ребенок, родившийся в автобусе в Красноярске, получит пожизненный бесплатный проездной
0:14
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
23:55
Руководство холдинга «Рольф» подозревают в афере на четыре миллиарда рублей.
23:42
Как в японской Осаке готовятся к встрече мировых лидеров — репортаж
23:35
Беглов призвал петербуржцев не приобретать продукты у нелегальных торговцев

Сейчас читают

Ирина Салтыкова прокомментировала слухи о беременности
Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»
«Поехали кататься по городу»: подробности убийства юных матерей под Владимиром

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге