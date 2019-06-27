Из Москвы Владимир Путин вылетает в Японию. Там, в Осаке 28 июня стартует саммит «Большой двадцатки» и у российского президента запланированы двусторонние встречи с лидерами ведущих стран, в том числе с Дональдом Трампом.

Японцы очень тщательно готовились — ведь это первый саммит G20 в их стране, однако программе «двадцатки» всерьез угрожает сильный тайфун, который зародился в Тихом океане и движется на побережье.

Подробности в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке.