«Сексуальная сварщица»: Анфиса Чехова в бикини спасается от солнца в маске

, 3:45 Фото 9

Телеведущая на отдыхе купается в море, ходит за покупками и занимается йогой в большом аквариуме.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками фотографией с пляжа. Актриса предстала в бикини и в солцезащитной маске. Поразмышляв о сексуальности, Анфиса рассказала, как спасается от ожогов.

«На пляже я ношу маску со 100% защитой от солнца. Из-за возможности образования пигментации, лицо приходится прятать. А вот тело любит загар и охотно его принимает», — раскрыла интригу телеведущая.

Instagram @achekhova

Необычный снимок повеселил фанатов Чеховой, и они оставили множество комментариев:

«Показалось, что это ведро на голове, сорри»;

«Гюльчатай, открой личико! Анфисушка, красотушка! Фигурка блеск! Загарчик шик! Анфисушка, красотка!»

«Сексуальная сварщица»;

«Купаетесь вы тоже в железной маске?»

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А некоторые фолловеры поинтересовались, где можно купить такую защиту от солнца:

«Где вы такую маску купили?»

«Анфиса, а у кого вы приобрели такой шлем», - написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, с кем из звезд Анфиса Чехова готова заняться сексом.

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