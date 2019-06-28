«Сексуальная сварщица»: Анфиса Чехова в бикини спасается от солнца в маске

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками фотографией с пляжа. Актриса предстала в бикини и в солцезащитной маске. Поразмышляв о сексуальности, Анфиса рассказала, как спасается от ожогов.

«На пляже я ношу маску со 100% защитой от солнца. Из-за возможности образования пигментации, лицо приходится прятать. А вот тело любит загар и охотно его принимает», — раскрыла интригу телеведущая.

Instagram @achekhova