«Сексуальная сварщица»: Анфиса Чехова в бикини спасается от солнца в маске

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками фотографией с пляжа. Актриса предстала в бикини и в солцезащитной маске. Поразмышляв о сексуальности, Анфиса рассказала, как спасается от ожогов.
«На пляже я ношу маску со 100% защитой от солнца. Из-за возможности образования пигментации, лицо приходится прятать. А вот тело любит загар и охотно его принимает», — раскрыла интригу телеведущая.
Необычный снимок повеселил фанатов Чеховой, и они оставили множество комментариев:
«Показалось, что это ведро на голове, сорри»;
«Гюльчатай, открой личико! Анфисушка, красотушка! Фигурка блеск! Загарчик шик! Анфисушка, красотка!»
«Сексуальная сварщица»;
«Купаетесь вы тоже в железной маске?»
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А некоторые фолловеры поинтересовались, где можно купить такую защиту от солнца:
«Где вы такую маску купили?»
«Анфиса, а у кого вы приобрели такой шлем», - написали юзеры.
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