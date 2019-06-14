Анфиса Чехова рассказала, с кем из звезд готова заняться сексом

Ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» продолжает будоражить воображение мужчин. Многие до сих пор помнят, как в полночь воскресенья она раскрывала телезрителям секреты любовных утех. В этот раз Анфиса решила пофантазировать, с кем из знаменитостей она бы провела страстную ночь, а от кого бы убежала на первом же свидании, пишет Starhit.

С бывшим мужем Гурамом Баблишвили телеведущая, по ее словам, провела бы не только ночь, но и отправилась бы на необитаемый остров и отключила телефон. Он не растеряется в экстремальных ситуациях.

С Артемом Дзюбой она бы «провела страстную ночь, а потом повторила». Он зацепил ее своей брутальностью. От Брэдли Купера она бы завела голубоглазого кучерявого ребенка, да еще и с американским гражданством в придачу.

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А вот от Стаса Михайлова Анфиса сбежала бы на первом свидании. Как она выразилась, ушла бы, потому что певец женат. А семью она рушить не хочет. Но сходить с ним на ужин, видимо, не отказалась бы. Александра Гудкова она бы «уложила спать и подоткнула одеяло», никаких фантазий он у нее не вызвал кроме материнской заботы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анфиса Чехова с подругой порадовали фанатов сексуальной стрельбой.