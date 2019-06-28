«Пародия на сексуальность»: Фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике

Телеведущая Ольга Бузова решила впечатлить поклонников своей фигурой и пластичностью — она предприняла попытку соблазнительно пройтись перед видеокамерой, поворачиваясь к зрителям разными частями тела. В ролике, который ведущая «Дома-2» разместила в Instagram, на ней надет сплошной черный купальник и белые туфли на невысоком каблуке.

Неизвестно, обратила ли внимание сама Бузова на то, что свой «променад» она начинает почему-то из-под рамки металлодетектора, но большинство ее подписчиков остались разочарованными от увиденного.

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«Все равно не секси️, выглядит нелепо. Ужасно антисексуальная», — написал один из ее фолловеров.

«Фигура хорошая. Попа, ноги, но подача… Какая-то пародия на сексуальность», — считает другая.

«Хоть наголо разденься — никому так и не нужна», — отметила третья.

Как передавал 5-tv.ru, ранее Ольга Бузова предложила фанатам выбрать лучший ракурс своих ягодиц.