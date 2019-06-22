Фото: Ольга Бузова предложила фанатам выбрать лучший ракурс своих ягодиц

, 22:22 Фото 780

Экс-участница «Дома-2» опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 495

Известная российская певица и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова вновь дала своим фанатам повод для обсуждения. На своей страничке в Instagram она опубликовала две фотографии, попросив подписчиков выбрать из них наиболее удачную.

На снимках Бузова позирует, повернувшись спиной к камере, демонстрируя свои ягодицы в бикини. Подписчики разделились во мнениях. Одни написали, что недовольны «эксгибиционистским» поведением звезды. Более того, многие указали, что Бузовой стоило бы начать ходить в спортзал, чтобы «филейная часть» ее тела стала более круглой.

Instagram @buzova86

«Плоскозадая»

«Выставлять свою задницу на всю стану по меньшей мере не этично»

«Квадратный зад»

«Задницы то нету»

«Сколько не старайся, все равно жопа маленькая и квадратная», — написали пользователи Instagram.

Впрочем, нашлись и те, кто не стал писать злобных комментариев, отметив, что у Ольги прекрасная фигура.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бузова в боди и на каблуках предстала перед выпускниками.

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