Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

На что вы направляете свою энергию в данный момент, Близнецы? Постарайтесь хотя бы на время забыть о своих слабостях, дайте волю эмоциям и чувствам. Тельцы, для вас наступает время пробуждения и новых свершений. Козероги, подумайте, что объединяет людей, которые вас привлекают. Непоколебимая вера в свои мечты и смелость бороться за то, во что они верят. Вы можете стать таким же. «У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото

Овен — гороскоп на сегодня, 28 июня

Если вы чувствуете, что перед вами стена, возможно, так и есть. Но вы не из тех, кто сдается легко! Используйте свою силу, Овен. Почувствуйте, что вы в состоянии бросить вызов негативным обстоятельствам. Вселенная хочет, чтобы вы помнили: ваше терпение и целеустремленность не останутся незамеченными.

Космический совет: ваше терпение и целеустремленность не останутся незамеченными.

Телец — гороскоп на сегодня, 28 июня

Тельцы, вы на пути пробуждения во всех смыслах этого слова. Подумайте, любите ли вы то, чем занимаетесь? Может стоить найти дело, которое действительно вам по душе. Помните, все в ваших руках, а удача будет сопутствовать вам на протяжении всего дня. Главное, не переставайте удивляться.

Космический совет: помните, все в ваших руках, а удача будет сопутствовать вам на протяжении всего дня.

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото

Близнецы — гороскоп на сегодня, 28 июня

Близнецы, проснитесь! На что вы направляете энергию? Забудьте о своих слабостях, откройтесь миру. Вздохните свободно, ваше мироощущение зависит от того, под каким углом посмотреть. Проведите время с близкими и родными, они помогут понять, что на самом деле ценно.

Космический совет: проведите время с близкими и родными, они помогут понять, что на самом деле ценно.

Рак — гороскоп на сегодня, 28 июня

Дело не в победе или поражении, Рак. Речь идет о жизни в согласии с вашей целью и создании чего-то большего. Постройте мосты там, где они были сожжены. Сосредоточьтесь на том, чтобы принести мир и гармонию в вашу жизнь.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, чтобы принести мир и гармонию в вашу жизнь.

Лев — гороскоп на сегодня, 28 июня

Ваш оптимизм заразителен, Лев. Вы — причина, по которой люди начинают ощущать себя нужными. Что сейчас требуется от вас: совершенно новый взгляд на привычные вещи. Откройте для себя то, что вы раньше не замечали. PS. Чем больше риск, тем лучше.

Космический совет: доберитесь до звезд.

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото

Дева — гороскоп на сегодня, 28 июня

Реальность не всегда бывает приятной. Вам необходимо обратить внимание на мелочи, Дева. В них вы найдете много интересного для себя. Начните с честности с самим собой. Это придаст вам смелости, необходимой, чтобы «устранить» временные невзгоды и обрести гармонию.

Космический совет: вам необходимо обратить внимание на мелочи, Дева

Весы — гороскоп на сегодня, 28 июня

Весы, играете с огнем! Сегодня лучше не принимать судьбоносных решений, но это не значит, что нужно плыть по течению. Все зависит от вас. Воспринимайте проблемы с улыбкой. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и все невзгоды минуют вас стороной.

Космический совет: лучше не принимать судьбоносных решений.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 28 июня

Не сопротивляйтесь переменам, Скорпион. Наслаждайтесь жизнью без оглядки на прошлое. Вероятно, вам придется с кем-то проститься, но это только пойдет вам на пользу. Запланируйте путешествие на ближайший отпуск.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед с достоинством и грацией.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 28 июня

Ваша карьера занимает центральное место сегодня. Вы думаете о новом проекте или инвестировании в бизнес? Время настало, Стрелец! Сегодня важно также заняться своим физическим здоровьем. Прилив эндорфинов от быстрой ходьбы на беговой дорожке пойдет вам на пользу.

Космический совет: сегодня важно заняться своим физическим здоровьем.

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото

Козерог — гороскоп на сегодня, 28 июня

Козероги, подумайте, что объединяет людей, которые вас привлекают. Непоколебимая вера в свои мечты и смелость бороться за то, во что они верят. Вы можете стать таким же. Сегодня для вас откроются двери, которые до этого были закрыты, но необходимо приложить некоторые усилия для этого. Космический совет: сегодня для вас откроются двери, которые до этого были закрыты.

Водолей — гороскоп на сегодня, 28 июня

Вам не нужно снижать свои стандарты. Водолеи, вы все делаете правильно! Планка, которую вы подняли, вам по плечу. Не бойтесь расстаться с теми, кто тянет вас вниз. В карьерном плане и личных отношениях ждут большие перемены. И помните «все, что ни делается, делается к лучшему».

Космический совет: «все, что ни делается, делается к лучшему».

Рыбы — гороскоп сегодня, 28 июня

Рыбы, время заняться творчеством. Вспомните, чем вы давно хотели заняться, но времени никак не хватало. Рисование, лепка, танцы — любая деятельность принесет удовольствие и направит вас в нужное русло. Побалуйте себя вкусным угощением в кафе или ресторане.

Космический совет: побалуйте себя вкусным угощением в кафе или ресторане.

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