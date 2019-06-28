«Ужалило морское чудовище, выбил зубы»: Кучера рассказал о страхах в отпуске

Известный российский актер театра и кино Оскар Кучера представляет собой пример образцового семьянина. У кинозвезды четверо детей, трое из которых от жены Юлии. Несмотря на то, что пара обожает своих сорванцов, хлопот они доставляют немало. Даже на отдыхе родителям нужно быть всегда на чеку: не успеешь глазом моргнуть, как ребята попадут в очередную передрягу.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

На своей странице в Instagram Кучера рассказал о всех «прелестях» родительской жизни. Он опубликовал фото с отдыха, под которым признался, что даже в отпуске не может не переживать за своих детей. Актеру кажется, что ребят везде поджидает опасность. В море — морские чудовища, а в бассейне — большой риск поскользнуться и упасть.

«Сразу же представляешь, как побежал ребенок в нарукавниках в воду, его ужалило какое-то морское чудовище, он запутался в тине, его повязало по рукам и ногам, и вот его уже несет вглубь пучины обездвиженного и такого беспомощного. Думаешь: ну, его нафиг, пойдем в бассейн. И сразу мысль: вот он радостно бежит, поскальзывается на бортике, выбивает себе зубы, падает в воду и глотает литр хлорки», — поделился страхами кинозвезда.

Instagram @oskarkuchera

Как найти выход из этой ситуации и избавиться от страшных мыслей, Оскар пока не придумал. Поэтому обратился к подписчикам с просьбой подсказать, как они следят за своими детьми на отдыхе.

На пост артиста откликнулись многие пользователи.

«Взаимные страхи! Я еще боюсь, когда дети переходят дорогу».

«Всегда фантазируем катастрофу! Это жизнь… страх и боязнь за жизнь своего ребенка! От этого никуда не деться! Мы и на суше нарисуем себе такую трагедию, что лучше бы как кенгуру: всех деток в мешке поближе к сердцу! И никогда и никуда не отпускать!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оскар Кучера опубликовал трогательное фото с дочерью.