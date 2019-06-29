«Вы наше солнце!»: Пугачева в желтом дождевике поразила поклонников «молодостью»

Алла Пугачева опубликовала новый снимок в Instagram. Певица изображена на нем в полный рост. Примадонна одета просто, но со вкусом: кепка, черный спортивный костюм с лампасами и яркий желтый дождевик.

На фотографии Алла Пугачева выглядит счастливой — она смеется, несмотря на дождливую погоду.

Instagram @alla_orfey

«Немного солнца в холодной воде», — пишет Алла Борисовна.

Верные фанаты Примадонны тут же засыпали любимую артистку комплиментами.

«Потрясающе выглядите, плащик вам к лицу!»

«Вы наше стократное солнце!»

«Вы молодец! Очень хорошо выглядите!»

«Вы умеете дарить солнце в любую погоду», — восхищаются поклонники.

В комментариях многие отметили, что желтый цвет Алле Пугачевой невероятно идет и молодит ее. Причем это уже не первый раз, когда артистка восхищает фанатов внешним видом. Недавно подписчики потребовали Максима Галкина раскрыть секрет молодости Аллы Борисовны. Однако частично на вопрос ответили организаторы шоу-программы певицы, которые рассказали, что входит в ее райдер.