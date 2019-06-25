«Это твоя вина»: Фанаты потребовали Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой

Известная поп-исполнительница Светлана Лобода опубликовала на своей странице Instagram новое фото, на котором запечатлена вместе с Максимом Галкиным, Аллой Пугачевой, Александром Реввой и другими знаменитостями. Судя по подписи к публикации, звезды шоу-бизнеса собрались в доме у Примадонны российской эстрады и ее супруга.
«Алла Борисовна, Максим, ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер», — написала Лобода.
Пост певицы растрогал ее подписчиков. В комментариях они отметили, что снимок получился очень нежным и теплым. Однако большинство пользователей, прежде всего, обратили внимание на внешность Пугачевой, пишет Утро.ру. Они подчеркнули, что артистка выглядит чрезвычайно молодо для своих лет, и стали интересоваться, как ей это удается. Не обошлось и без вопросов, адресованных Максиму Галкину. Некоторые сочли, что красота певицы — это целиком его заслуга.
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«Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи! И по возрасту тоже».
«Аллочка на все 40 лет выглядит».
«Пугачева прям красавица. Прямо получилась на фотках лучше всех»
«Алла — самая молодая на фото».
«Максим, твоя Алла молодеет, расскажи, что ты там делаешь, ведь это твоя вина», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье Пугачевой отшумела еще одна свадьба.