«Это твоя вина»: Фанаты потребовали Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой

, 15:32 Фото 478

Певица Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в компании знаменитостей. Глядя на снимок, подписчики пришли к выводу, что Примадонна российской эстрады выглядит лучше всех.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Im=nstagram @lobodaofficial

Известная поп-исполнительница Светлана Лобода опубликовала на своей странице Instagram новое фото, на котором запечатлена вместе с Максимом Галкиным, Аллой Пугачевой, Александром Реввой и другими знаменитостями. Судя по подписи к публикации, звезды шоу-бизнеса собрались в доме у Примадонны российской эстрады и ее супруга.

«Алла Борисовна, Максим, ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер», — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Пост певицы растрогал ее подписчиков. В комментариях они отметили, что снимок получился очень нежным и теплым. Однако большинство пользователей, прежде всего, обратили внимание на внешность Пугачевой, пишет Утро.ру. Они подчеркнули, что артистка выглядит чрезвычайно молодо для своих лет, и стали интересоваться, как ей это удается. Не обошлось и без вопросов, адресованных Максиму Галкину. Некоторые сочли, что красота певицы — это целиком его заслуга.

«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

«Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи! И по возрасту тоже».

«Аллочка на все 40 лет выглядит».

«Пугачева прям красавица. Прямо получилась на фотках лучше всех»

«Алла — самая молодая на фото».

«Максим, твоя Алла молодеет, расскажи, что ты там делаешь, ведь это твоя вина», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье Пугачевой отшумела еще одна свадьба.

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