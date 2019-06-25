«Это твоя вина»: Фанаты потребовали Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой

Известная поп-исполнительница Светлана Лобода опубликовала на своей странице Instagram новое фото, на котором запечатлена вместе с Максимом Галкиным, Аллой Пугачевой, Александром Реввой и другими знаменитостями. Судя по подписи к публикации, звезды шоу-бизнеса собрались в доме у Примадонны российской эстрады и ее супруга.

«Алла Борисовна, Максим, ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер», — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial