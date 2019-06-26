«Фрукты и все такое»: что входит в райдер Аллы Пугачевой?

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Организаторы сольной шоу-программы Примадонны в Минске назвали несколько требований певицы.

Фото : Instagram @alla_orfey

Организаторы концерта Пугачевой рассказали о райдере певицы. В ноябре Алла Борисовна отправится в Минск с шоу «P.S.» — сольная программа Примадонны в апреле имела такой оглушительный успех, что поклонники уговорили любимую артистку дать повторное выступление в Белоруссии.

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Как сообщил представитель компании-организатора концерта, райдер у Аллы Пугачевой «достаточно простой, но соответствует ее уровню». Особенно это касается его бытовой части.

«Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее», — цитирует организатора издание StarHit.

Кроме того, певица предпочитает путешествовать на поезде, поэтому на выступление в Минск она отправится железнодорожным транспортом. Однако Пугачевой будет предоставлен отдельный персональный вагон, который будет обустроен в соответствии со всеми потребностями артистки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пугачева трогательно поздравила Галкина с 43-летием.

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