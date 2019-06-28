Путин разъяснил Трампу позицию России по теме украинских моряков

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Главы двух стран встретились на саммите G20 в Осаке 28 июня.

Фото : ТАСС/Михаил Метцель

Тема:
G20 115

Российский президент Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с украинскими моряками. Беседа на эту тему состоялась в рамках встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 28 июня.

О том, что тема обсуждалась Путиным и Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — пояснил он.

ЧП в Керченском проливе произошло 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины самовольно пересекли границу РФ, отказались подчиняться законным требованиям российских пограничников и были задержаны.

Представитель Кремля также рассказал о том, что российская сторона готова к началу диалога по вопросам стабильности, «разоруженческой тематики» и контролю вооружений.

«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — сообщил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин пригласил Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году.

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