Путин разъяснил Трампу позицию России по теме украинских моряков

Российский президент Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с украинскими моряками. Беседа на эту тему состоялась в рамках встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 28 июня.
О том, что тема обсуждалась Путиным и Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЧП в Керченском проливе произошло 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины самовольно пересекли границу РФ, отказались подчиняться законным требованиям российских пограничников и были задержаны.
Представитель Кремля также рассказал о том, что российская сторона готова к началу диалога по вопросам стабильности, «разоруженческой тематики» и контролю вооружений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин пригласил Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году.