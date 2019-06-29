Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле

Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.

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Космическое тело размером с автомобиль заметили в последний момент, когда он сгорел в атмосфере над Пуэрто-Рико, оставив яркий след. Вспышку зафиксировал один из орбитальных спутников.

Объект оказался безопасным и полностью сгорел в атмосфере. Отмечается, что это четвертый подобный случай, когда космический объект обнаруживается в непосредственной близости от земной поверхности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о месте падения крупнейшего в истории Земли метеорита.