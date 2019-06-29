Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле

Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.
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Космическое тело размером с автомобиль заметили в последний момент, когда он сгорел в атмосфере над Пуэрто-Рико, оставив яркий след. Вспышку зафиксировал один из орбитальных спутников.
Small Asteroid (NEOCP A10eoM1) impacted Earth on 2019 June 22https://t.co/LqrbGzpfJc@Yeqzids @pgbrown @frankie57pr @fallingstarIfA @PS1NEOwatch @michael_w_busch #astronomy #asteroids pic.twitter.com/n1xACVQBvR— Ernesto Guido (@comets77) 25 июня 2019 г.
Объект оказался безопасным и полностью сгорел в атмосфере. Отмечается, что это четвертый подобный случай, когда космический объект обнаруживается в непосредственной близости от земной поверхности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о месте падения крупнейшего в истории Земли метеорита.