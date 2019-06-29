Во время давки на концерте Хаски пострадала девушка — видео

, 0:32 Видео 42

Выступление популярного рэпера на музыкальном фестивале остановили из-за беспорядков посетителей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте @lampa

В результате давки во время выступления рэпера Хаски на фестивале в Екатеринбурге пострадала девушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пострадавшая поранила руку, ей помогла медицинская бригада, дежурившая на мероприятии.

«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео

Ранее стало известно, что организаторы были вынуждены отключить микрофон во время выступления Хаски из-за беспорядка в толпе зрителей. Поклонники артиста устроили давку у сцены, сломали ограждения и жгли пиротехнику. По этой же причине был отменен концерт рэп-группы ЛСП, который должен был состояться позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о концерте Макса Коржа в Казани, который едва не превратился в стихийное бедствие.

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

0:49
Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой в Ингушетии
0:32
Во время давки на концерте Хаски пострадала девушка — видео
0:16
Оператор «Северного потока — 2» отозвал заявку на один маршрут в Дании
23:55
Концерт Хаски в Екатеринбурге прервали из-за давки и пиротехники
23:44
«Глаза морской глубины»: Актриса Захарова без макияжа восхитила поклонников
23:33
Алибасов пригласил трансгендеров пройти кастинг в группу «На-На»

Сейчас читают

Отдыхающая в Италии Семенович: «Готовы к жаркому вечеру?»
Врачи назвали анализы, которые позволят распознать рак на ранней стадии
Шокирующее видео: в Узбекистане аттракцион рухнул на землю вместе с людьми

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге