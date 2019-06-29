В результате давки во время выступления рэпера Хаски на фестивале в Екатеринбурге пострадала девушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пострадавшая поранила руку, ей помогла медицинская бригада, дежурившая на мероприятии.

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Ранее стало известно, что организаторы были вынуждены отключить микрофон во время выступления Хаски из-за беспорядка в толпе зрителей. Поклонники артиста устроили давку у сцены, сломали ограждения и жгли пиротехнику. По этой же причине был отменен концерт рэп-группы ЛСП, который должен был состояться позже.

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