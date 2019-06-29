Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти и вышла в полуфинал Кубка Америки

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Определился третий участник полуфиналов южноамериканского футбольного турнира.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Instagram @brunaschneiderofficial

Четвертьфинальная встреча Кубка Америки между сборными Колумбии и Чили в бразильском Сан-Паулу завершилась победой последней в серии послематчевых пенальти.

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Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Главный арбитр игры Нестор Питана отменил два гола в ворота колумбийской команды после просмотра видеоповтора. В первом случае чилийский нападающий Санчес попал в офсайд, во втором – гол Видаля был забит после игры рукой в штрафной.

В послематчевой серии пенальти сильнее оказалась чилийцы. В полуфинале сборная Чили сыграет с победителем пары Уругвай-Перу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе аргентинцев над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. 

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