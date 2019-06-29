Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу— видео

На легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершился второй четвертьфинал Кубка Америки.

Сборная Аргентины выиграла у Венесуэлы со счетом 2:0. Первый гол забил нападающий миланского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес, который изящным ударом пяткой отправил мяч в сетку на десятой минуте игры. Второе «взятие ворот» произошло ближе к концу матча — отличился аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо.

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