Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу— видео

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Команда Лео Месси сыграет с бразильцами за выход в финал турнира.

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Фото, видео : Instagram @soydeportesweb, @juanotesone

На легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершился второй четвертьфинал Кубка Америки.

Сборная Аргентины выиграла у Венесуэлы со счетом 2:0. Первый гол забил нападающий миланского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес, который изящным ударом пяткой отправил мяч в сетку на десятой минуте игры. Второе «взятие ворот» произошло ближе к концу матча — отличился аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо.

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Команда Лео Месси вышла в полуфинал, где сыграет с хозяевами Кубка Америки — бразильцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о болельщике в костюме петуха, который прервал матч между сборными Чили и Уругвая.

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