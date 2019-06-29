Хлопок газа в Коврове мог произойти по вине мужчины, выписавшегося из спецклиники

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту возгорания в многоквартирном доме в Коврове Владимирской области 29 июня. Пожару предшествовал хлопок бытового газа.
В результате происшествия один человек скончался, есть пострадавшие. По данным СК, трое госпитализированы в ближайшую больницу.
По предварительной версии, виновником ЧП мог стать сын погибшего, который за день до пожара выписался из спецучреждения.
Также сотрудниками органов установлено, что на кухне, где произошло возгорание в месте подводки газа к плите, оторваны соединительные шланги.
На месте происшествия работают экстренные службы города.
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