Хлопок газа в Коврове мог произойти по вине мужчины, выписавшегося из спецклиники

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту возгорания в многоквартирном доме в Коврове Владимирской области 29 июня. Пожару предшествовал хлопок бытового газа.

В результате происшествия один человек скончался, есть пострадавшие. По данным СК, трое госпитализированы в ближайшую больницу.

«По первоначальным данным следствия, сегодня в 00:08 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома № ½ по улице Зои Космодемьянской города Коврова. В квартире в это время находилась семья — взрослый мужчина и его родители. В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

По предварительной версии, виновником ЧП мог стать сын погибшего, который за день до пожара выписался из спецучреждения.

Также сотрудниками органов установлено, что на кухне, где произошло возгорание в месте подводки газа к плите, оторваны соединительные шланги.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

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