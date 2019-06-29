Ксения Собчак попросила Виторгана пригласить ее на спектакль

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Несмотря на расставание, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения.

Фото : Instagram @mvitorgan

Максим Виторган и Ксения Собчак официально развелись в марте 2019 года. Однако бывшие супруги остались в хороших отношениях и продолжают общаться, в том числе на тему творчества. Недавно Виторган представил свой спектакль «В городе Лжедмитрове», где выступил в качестве постановщика.

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Одной из первых спектакль оценила Ксения Собчак. Актер признался, что не испытал никаких эмоций, когда увидел бывшую жену, так как знал, что она придет. Причем телеведущая сама попросила Виторгана пригласить ее на постановку, сообщает Teleprogramma.pro.

Артист работал над этим спектаклем в момент расставания с Ксенией и она знала, насколько важное это для него событие, поэтому и пришла на премьеру. Судя по всему, у бывших супругов сохранились хорошие отношения, несмотря на развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Собчак расщедрилась и отказалась от алиментов Виторгана.

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