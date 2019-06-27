Врач назвал возможные причины нового приступа тремора Ангелы Меркель

Главврач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников назвал возможную причину странного состояния Ангелы Меркель — во второй раз за несколько дней женщину затрясло во время официального мероприятия.

Как отметил специалист, чаще всего врачи не могут назвать точную причину такого состояния пациента и классифицируют его как эссенциальный тремор. Руки и ноги могут трястись у человека, который долгое время удерживает статичную позу — с похожим явлением часто сталкиваются те, кто выполняет упражнение «планка». Однако тремор может быть симптомом большого количества серьезных заболеваний.

«Это может быть слишком большой набор заболеваний. Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины. При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может», — цитирует доктора Мясникова ФАН.

Также медик отметил, что трясущиеся руки могут быть симптомом проблем с щитовидной железой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Ангелы Меркель случился еще один приступ тремора — немецкого канцлера била сильная дрожь во время встречи с президентом Германии.