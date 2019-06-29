Пять человек погибли в Калмыкии в ДТП с грузовиком

Страшная авария произошла в субботу, 29 июня, в Калмыкии. На трассе «Комсомольск — Артезиан» легковой автомобиль «лоб в лоб» столкнулся с грузовиком. Все пассажиры легковушки погибли. Сообщает Интерфакс со ссылкой на ГИБДД РФ.

пресс-служба ГУ МВД России по Республики Калмыкия

«На 28 километре автодороги «Комсомольск — Артезиан» водитель «Лады Приора» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении «КАМАЗом», — рассказали в ведомстве.

По информации собеседника агентства, водитель и четыре пассажира легкового автомобиля скончались, среди погибших — двое несовершеннолетних.

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