Жуткие кадры: В результате ДТП под Брянском погибли четыре человека

, 12:51 Фото 290

Инцидент произошел в четверг, 27 июня, в районе населенного пункта Меркульево.

На 142 километре трассы Р-120 «Орел -Смоленск» утром в четверг, 27 июня, произошло смертельное ДТП. В районе населенного пункта Меркульево в Брянской области столкнулись легковые автомобили Hyundai и Subaru, после чего загорелись.

В результате аварии погибли четыре человека. Трое из них находились в Hyundai, один — в Subaru. На место происшествия выехали сотрудники специализированных служб.

Как пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Брянской области, на данный момент полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента, а также личности погибших.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель каршерингового автомобиля наехал на коляску с маленьким ребенком на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга.

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