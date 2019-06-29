«Такая-сякая, сбежала из дворца»: Жена премьера ОАЭ скрылась в ФРГ с $39 миллионами

, 15:49 Фото 92

45-летняя женщина забрала также своих двоих детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с детьми и крупной суммой, пишет News.ru.

45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном скрылись в Германии, где она запросила убежище и подала документы на развод.

Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым

С собой монаршая особа прихватила 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Поступок своенравной принцессы привел даже к дипломатическому кризису между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, брошенный 69-летний супруг — премьер-министр обращался к Берлину с требованием выдать его членов семьи, но ему отказали.

Супруги состояли в браке с 2004 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в соцсетях потешаются над «одиноким» супругом Терезы Мэй на общем фото с женами лидеров G20.

Читайте также

+19° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

15:58
«Двое из ларца»: Кудрявцева опубликовала фото с сестрой
15:49
«Такая-сякая, сбежала из дворца»: Жена премьера ОАЭ скрылась в ФРГ с $39 миллионами
15:21
Одного из освобожденных в ДНР пленных доставили в военную прокуратуру Украины
15:02
Спустя семь лет после смерти Уитни Хьюстон вышла ее новая песня
14:53
Пять человек погибли в Калмыкии в ДТП с грузовиком
14:33
Российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии

Сейчас читают

«Оставьте детей в покое»: Путин ответил на критику со стороны Элтона Джона
Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым
Огромная грудь «русской Кардашьян» едва не вывалилась из откровенного платья

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге