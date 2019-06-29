«Такая-сякая, сбежала из дворца»: Жена премьера ОАЭ скрылась в ФРГ с $39 миллионами

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с детьми и крупной суммой, пишет News.ru.

45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном скрылись в Германии, где она запросила убежище и подала документы на развод.

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С собой монаршая особа прихватила 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Поступок своенравной принцессы привел даже к дипломатическому кризису между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, брошенный 69-летний супруг — премьер-министр обращался к Берлину с требованием выдать его членов семьи, но ему отказали.

Супруги состояли в браке с 2004 года.

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