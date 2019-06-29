В соцсетях потешаются над «одиноким» супругом Терезы Мэй на общем фото с женами лидеров G20

Пользователи потешаются над внезапно «одиноким» супругом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй — Филиппом. Пока политик решала на саммите G20 в Осаке серьезные вопросы, мужчина был вынужден «гулять» в компании жен лидеров стран-участниц «большой двадцатки».

Судя по кадрам, оказавшихся в соцсетях, Филипп чувствовал себя не очень-то комфортно — старался держаться от дам подальше и почти ни с кем не общался.

«Бедный мужик!» — не сдержался в комментариях к ролику один из юзеров.

«А чего это светские беседы с президентскими женами не ведет?» — «озадачился» другой.

Особенно же пользователей развеселил снимок с G20, на котором «красуются» супруги мировых лидеров и единственный мужчина — Филипп Мэй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разговоре тет-а-тет, состоявшимся между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите.