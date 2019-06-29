«Яна недосмотрела»: Плющенко сразил фанатов экстравагантным фото на льду

Евгений Плющенко шокировал своих подписчиков откровенным сценическим нарядом. На лед фигурист вышел практически обнаженным.

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Провокационное фото появилось на странице спортсмена в Instagram. На снимке Евгений в костюме в древнеегипетском стиле. Тело Плющенко прикрывает только набедренная повязка. Образ дополняют браслеты и ожерелье фараона. Поклонники на такой образ отреагировали достаточно эмоционально.

Instagram @plushenkoofficial

«А король-то голый!»

«Чего-то не хватает», — пишут впечатленные фолловеры.

Некоторые из пользователей даже отметили, что «Яна недосмотрела». Однако сама Рудковская, судя по всему, вполне довольна образом своего возлюбленного. В комментариях под фото она оставила смайлик в виде сердечка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Плющенко поделился трогательным видео с сыном.