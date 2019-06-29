Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым

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В ответ на обвинения в близких отношениях с продюсером, певица заявила об интимной связи с Темниковой.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Солистку группы Serebro Ольгу Серябкину затравили в сети хейтеры после интервью Елены Темниковой, в котором та намекнула на роман Ольги с Фадеевым.

После этого Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, публично опровергла эту информацию и заявила, что у нее был роман с Темниковой, а не с музыкальным продюсером. Сам Фадеев «грязные слухи» комментировать отказался, сообщив, что не собирается реагировать на провокации.

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Однако фанаты, видимо, не поверили Серябкиной и обрушились на нее с негативными комментариями в Instagram:

«Репутация подпорчена безвозвратно, отписка. Уже не интересна»;

«Оль, расскажи уже про отношения с Фадеевым. Глупо отрицать и молчать, все уже все поняли, взрослые люди, желаем вам только счастья»;

«Я наверно никогда не пойму как можно спать с женатым мужчиной? Для меня брак это святое. Как говорит мой папа, взял один кусок хлеба и давись им до конца своих дней».

«Не ожидал от тебя такого, а Ленку действительно жалко. дура, она же любила тебя, и любит», — оставили комментарии юзеры.

Instagram @serebro_official

Среди множества хейтеров обнаружились и те, кто искренне поддерживает MOLLY:

«Оля очень хороший и адекватный человек. Тот, кто верит в интервью, тот не любит Олю. А кто любит ее, никогда не поверит»;

«Не переживай, вообще в голову не бери, люблю», — поддержали певицу поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Серябкина высказалась о сексе в общественном месте и «голых» фото.

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