Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым

Солистку группы Serebro Ольгу Серябкину затравили в сети хейтеры после интервью Елены Темниковой, в котором та намекнула на роман Ольги с Фадеевым.

После этого Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, публично опровергла эту информацию и заявила, что у нее был роман с Темниковой, а не с музыкальным продюсером. Сам Фадеев «грязные слухи» комментировать отказался, сообщив, что не собирается реагировать на провокации.

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Однако фанаты, видимо, не поверили Серябкиной и обрушились на нее с негативными комментариями в Instagram:

«Репутация подпорчена безвозвратно, отписка. Уже не интересна»;

«Оль, расскажи уже про отношения с Фадеевым. Глупо отрицать и молчать, все уже все поняли, взрослые люди, желаем вам только счастья»;

«Я наверно никогда не пойму как можно спать с женатым мужчиной? Для меня брак это святое. Как говорит мой папа, взял один кусок хлеба и давись им до конца своих дней».

«Не ожидал от тебя такого, а Ленку действительно жалко. дура, она же любила тебя, и любит», — оставили комментарии юзеры.

Instagram @serebro_official