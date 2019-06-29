«Фея в красных ботфортах»: Кравец в сексуальном образе отругала ведущих бьюти-курсов

, 20:27 Фото 78

Модель уверена, что подобные курсы нельзя вести, не обладая достаточным личным опытом.

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Фото, видео : Instagram @kravetsalena

Алена Кравец пробует себя во многих ипостасях. Девушка выпускает песни, снимается в кино, участвует в фотосъемках. Кроме того, за свою неординарную внешность она нередко слышит в свой адрес различные яркие сравнения. Среди них Алена выбрала для себя самое любимое — девушка на своей странице в Instagram просит называть ее феей.

Instagram @kravetsalena

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«Меня, конечно, можно называть инопланетянкой или ведьмочкой, хотя я люблю больше Фея», — написала Кравец под снимком в ярко-красных лакированных ботфортах выше колена.

Однако саму публикацию звезда посвятила другой теме. Она многословно отчитала молодых девушек, которые за большие деньги ведут тренинги по поддержанию красоты и молодости или по привлечению успешных мужчин, не имея при этом соответствующего опыта.

«Эти горе-учителя даже рядом не сидели и не стояли с состоятельными и состоявшимися людьми рядом, но зато они учат этому за немалые деньги бедных наивных девочек», — возмущена Кравец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники заподозрили Алену Кравец в том, что она выдала фото балерины за свое.

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