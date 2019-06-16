«Обманываете»: Фанаты считают, что Кравец выдала «голое» фото балерины за свое

Известная модель и певица Алена Кравец поставила поклонников в тупик, опубликовав новое фото на своей странице Instagram. На снимке девушка демонстрирует безупречную растяжку, стоя на пуантах в балетной позе. Она позирует с полностью обнаженной грудью, прислонив ее к коленям.

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Оттого что на снимке лица звезды совсем не видно, поклонники предположили, что на фотографии запечатлена не Кравец, а какая-то другая танцовщица. В комментариях они разразились критикой в адрес модели, осудив ее за «ложь и неоправданное хвастовство». Поклонники отметили, что певица никогда не славилась идеальной растяжкой, а приписывать себе заслуги других — как минимум некрасиво.

«Это ведь из интернета фото, найти было просто, зря вы так людей обманываете».

«Я это фото видела давным-давно!»

«Это явно не она!»

«Красивая девушка, но это не вы», — выразили мнение пользователи.

Впрочем, сама теледива настаивает на обратном. Она утверждает, что участвовала в съемках для журнала и после этого фотографии просочились в сеть.

«Еще любят говорить: песни не „она“ и вообще она „не настоящая“».

«Это фото из интернета мое, снимали для журнала, там есть ряд других фото. Много фото моих в Интранете как публичного человека», — написала Кравец.

Instagram @kravetsalena

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что состоятельный поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии.