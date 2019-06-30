Поддельные iPhone XI появились в продаже — видео

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Все клоны имеют «монобровь» и квадратный модуль тройной камеры.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / Zeeshan Ex

Продажи поддельных iPhone XI начались в сети, несмотря на то, что презентация «фирменных» устройств Apple состоится только в сентябре 2019 года, сообщает News.ru.

Известно, что реплика создана на данных из многочисленных утечек и рендеров. Подделка имеет «монобровь» и квадратный модуль камеры на задней панели с тремя датчиками.

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Отмечается, что свободно приобрести можно все три модели новой линейки — iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR. Покупателям на выбор предлагается три варианта цвета — золотистый, серебристый и черный.

Технические характеристики нового iPhone стали известны в апреле. Разрешение фронтальной камеры должно быть увеличено с восьми до 12 мегапикселей, также она будет покрыта специальным невидимым покрытием. Внешняя камера должна получить третий объектив для широкоформатной съемки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ключевых особенностях нового iPhone.

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