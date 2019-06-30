Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Бывает дни, когда все валится из рук. Козероги, сегодня один из таких моментов в жизни. Будьте осторожны. Скорпионы, хватит находиться в оппозиции к миру. Не устраивайте драм. Львы, звезды расположены к вам. Идея, которую вы так давно вынашивали в своей голове наконец-то может принять осязаемую форму. Устройте вечеринку, чтобы отметить это событие. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Овен — гороскоп на сегодня, 30 июня

Овны, пусть ваши амбиции остаются на той же высоте. Это делает вас неотразимым и притягивает финансовые возможности. Однако перегибать с эмоциональностью тоже не стоит. Чрезмерное выражение своих чувств может губительно отразиться на взаимоотношениях с людьми.

Космический совет: пусть ваши амбиции остаются на той же высоте.

Телец — гороскоп на сегодня, 30 июня

Новое мышление. Новые привычки. Новые способы выражения. Пусть ваш внутренний ребенок отправится на экскурсию в эти выходные. Не бойтесь быть игривым или казаться смешным. Возможно вы столкнетесь с небольшими трудностями сегодня, не дайте им сломать или испортить вам настроение.

Космический совет: не бойтесь быть игривым или казаться смешным.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 30 июня

Последовательная работа ведет к успеху. Близнецы, подумайте о том, что вы давно хотели совершить, создать, сделать. Сегодня для вас день вдохновений. У вас получится закончить то, что никак не получалось. Проведите время с друзьями за приятными разговорами.

Космический совет: последовательная работа ведет к успеху.

Рак — гороскоп на сегодня, 30 июня

Сосредоточьтесь на сходстве, а не на различиях. Мы все сделаны из одного материала, Рак. Осознание этого обеспечит большую степень гармонии в рабочем процессе. Обратите внимание — возможности стучат в вашу дверь. Могут ли они сформировать золотой мост в будущее, которое вы всегда представляли?

Космический совет: сосредоточьтесь на сходстве, а не на различиях.

Лев — гороскоп на сегодня, 30 июня

Дело не только в изобилии, не так ли? Речь идет о безопасности и стабильности. Лев, вы привлекаете богатство, которое когда-то было далекой мечтой. Продолжайте быть открытым и восприимчивым ко всему, что предлагает вам Вселенная. Не бойтесь преследовать свои долгосрочные цели. Вселенная хочет, чтобы вы помнили: вы заслуживаете того, чтобы придать великолепной идее, которую вы задумали, осязаемую форму.

Космический совет: вы заслуживаете того, чтобы придать великолепной идее, которую вы задумали, осязаемую форму.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Дева — гороскоп на сегодня, 30 июня

Наличие правильных людей, идущих рядом с вами, обещает быть вашим самым большим активом, как в личном, так и в профессиональном плане. Создайте круг, который вдохновляет и поддерживает ваш рост. Используйте свою силу, чтобы собрать команду. Вы испытаете гармонию во всех отношениях. Для некоторых из вас это может быть время для привлечения партнеров, которые поднимут вашу работу на ступеньку выше.

Космический совет: наличие правильных людей, идущих рядом с вами, обещает быть вашим самым большим активом.

Весы — гороскоп на сегодня, 30 июня

Весы, есть причина, по которой вы чувствуете себя не в своей тарелке. Не ограничивайте себя. Звезды хотят, чтобы вы занялись исследованием неизведанного. Проведите время на свежем воздухе с семьей или близкими друзьями.

Космический совет: проведите время на свежем воздухе с семьей или близкими друзьями.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 30 июня

Скорпионы, хватит находиться в оппозиции к миру. Не устраивайте драм. Вы сами несете ответственность за свою реальность. Перестаньте закрывать уши, послушайте, что говорят вам другие. Таким образом, вы не только найдете решение, но и получите информацию, которая бросит вызов вашим убеждениям и заставит вас взглянуть на мир по-другому.

Космический совет: Перестаньте закрывать уши, послушайте, что говорят вам другие.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 30 июня

Не просто мечтай, делай это. Звезды обещают способствовать воплощению вашей давней задумки. То, что вы давно держали в голове, может обрести осязаемую форму. Устройте вечеринку по этому поводу, только не увлекайтесь спиртным.

Космический совет: звезды обещают способствовать воплощению вашей давней задумки.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Козерог — гороскоп на сегодня, 30 июня

Бывает дни, когда все валится из рук. Козероги, сегодня один из таких моментов в жизни. Будьте осторожны. Не разжигайте огонь, который вы не сможете потушить. Не пытайтесь помириться с тем, с кем давно в ссоре. Сегодня не совсем подходящий для этого день. Космический совет: не разжигайте огонь, который вы не сможете потушить.

Водолей — гороскоп на сегодня, 30 июня

Водолеи, это определенно ваш день. Сегодня вы почувствуете прилив сил и энергии, не упустите шанс сделать что-то полезное. Вторую половину дня можно посвятить родным. Это принесет вам удовлетворение и гармонию с самим собой.

Космический совет: вы почувствуете прилив сил и энергии, не упустите шанс сделать что-то полезное.

Рыбы — гороскоп сегодня, 30 июня

Рабы, вы сами создаете свою судьбу. Перестаньте хандрить! Выбросьте ненужные вещи, расстаньтесь с лишними людьми, которые тянут вас вниз. Отличное время для занятий спортом. Почувствуйте свою силу.

Космический совет: выбросьте ненужные вещи, расстаньтесь с лишними людьми

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 1 по 7 июля.