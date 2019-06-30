«Ждите сольный концерт»: Николай Носков запел после перенесенного инсульта

, 8:44 Видео 27

Бывший солист группы «Парка Горького» идет на поправку и уже репетирует в студии звукозаписи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @nnoskov.ru, @vdrobysh

Бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков, который уже три года восстанавливается после инсульта, в конце 2019 года выступит с сольным концертом, пишут Дни.ру. Такую радостную для поклонников певца новость сообщил музыкальный продюсер Виктор Дробыш, который разместил в Instagram видео репетиции Носкова на студии звукозаписи.

«Николай Носков на студии. Наконец-то️. Теперь я точно могу сказать — ждите его сольный концерт в конце года!» — подписал он ролик.

Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Подписчики продюсера восхитились стойкостью Носкова, пожелав ему «еще 100 лет прекрасной, музыкальной жизни». Также фанаты написали, что экс-солист «Парка Горького» — «великий, талантливый музыкант», и что «очень много людей его любят».

Николай Носков попал в реанимацию весной 2017 года с инсультом. К счастью, медикам удалось спасти его жизнь, однако впереди певца ждала долгая и тяжелая реабилитация. Рядом с ним все это время находилась супруга Марина, которая рассказала о причине инсульта у певца.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +13°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Последние новости

8:56
Беженцы из сирийского Идлиба получили гумпомощь от российских военных
8:44
«Ждите сольный концерт»: Николай Носков запел после перенесенного инсульта
8:35
Вирус равнодушия: почему медработники порой забывают о сострадании
8:27
Бывшая невеста Павла Мамаева считает, что слава и деньги испортили футболиста
8:18
«Мы едем в демилитаризованную зону»: Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном
8:05
«Шляпа — зачет!»: Сергей Лазарев восхитил поклонниц голым торсом — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!
Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге