«Ждите сольный концерт»: Николай Носков запел после перенесенного инсульта

Бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков, который уже три года восстанавливается после инсульта, в конце 2019 года выступит с сольным концертом, пишут Дни.ру. Такую радостную для поклонников певца новость сообщил музыкальный продюсер Виктор Дробыш, который разместил в Instagram видео репетиции Носкова на студии звукозаписи.

«Николай Носков на студии. Наконец-то️. Теперь я точно могу сказать — ждите его сольный концерт в конце года!» — подписал он ролик.

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Подписчики продюсера восхитились стойкостью Носкова, пожелав ему «еще 100 лет прекрасной, музыкальной жизни». Также фанаты написали, что экс-солист «Парка Горького» — «великий, талантливый музыкант», и что «очень много людей его любят».

Николай Носков попал в реанимацию весной 2017 года с инсультом. К счастью, медикам удалось спасти его жизнь, однако впереди певца ждала долгая и тяжелая реабилитация. Рядом с ним все это время находилась супруга Марина, которая рассказала о причине инсульта у певца.